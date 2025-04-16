Bayraktar, Türkiye'nin birçok bölgesinde, tarımsal üretimi olumsuz etkileyen zirai don afetine ilişkin açıklama yaptı.

Don afetinin, 65 ildeki zirai faaliyetleri olumsuz etkilediğini bildiren Bayraktar, yaşanan felaketin yalnızca çiftçileri değil, tüketicileri de doğrudan etkilemesini beklediklerini belirtti. Şubat ve mart aylarında, pek çok ilde yaşanan don olayı nedeniyle meyve bahçeleri ve üzüm bağlarının olumsuz etkilendiğine değinen Bayraktar, bölgelerde zarar gören meyve ve sebzeleri şöyle sıraladı:

"Malatya ve Kahramanmaraş'ta başta kayısı olmak üzere ceviz, kiraz, üzüm, elma ve diğer meyveler bunlara ek olarak şeker pancarı, çerezlik ayçiçeği ve yem bitkilerinde, Karadeniz Bölgesi'nde fındık ve çay başta olmak üzere kivi, hurma ve diğer meyvelerde, Ege Bölgesi'nde başta üzüm olmak üzere zeytin, incir, elma, ceviz, kiraz, ayva ve diğer meyvelerde, Marmara Bölgesi'nde şeftali, ahududu, armut, sofralık zeytin, incir, kivi, nektarin, erik, kiraz, elma, ayva ve fındık gibi meyveler ile bazı ekili alanlarda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Antep fıstığı, badem, ceviz, nar, Trabzon hurması, dut ve diğer meyvelerde, İç Anadolu Bölgesi'nde elma, armut, ayva, ceviz, kiraz, üzüm gibi meyveler ile bazı ekili alanlarda, Akdeniz Bölgesi'nde ise karpuz, patates, narenciye ve sebzelerde zarar meydana geldi."

Bayraktar, söz konusu ürünlerin birçoğunun, ihraç ürünleri olduğuna dikkati çekerek, don zararının fiyatları artırmamasını umut ettiklerini kaydetti. Dondan etkilenen ürünlerin bir kısmında, zararın boyutunun yüzde 100'lere ulaştığına işaret eden Bayraktar, kesin zarar oranlarının hasar tespit çalışmalarının bitmesinin ardından netleşeceğini aktardı. Bazı bölgelerde kar yağışı ve zirai don riskinin de devam ettiğinin altını çizen Bayraktar, bu bölgelerde sahada yaptıkları çalışmaların ardından elde edecekleri verileri de kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

- "Üreticilerimizin zararları hakkaniyetli bir şekilde belirlenmeli"

İklim değişikliğinin de etkisiyle doğal afetlerin sayısının yıldan yıla arttığını vurgulayan Bayraktar, "Tarımsal üretimin devamlılığı ve kırsaldan göçün önlenmesi için don afetinden zarar gören tüm çiftçilerimizin zararlarının karşılanması amacıyla bir fon oluşturulmalı, çiftçilerimize nakit yardımı ve girdi desteği verilmeli, bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tüm borçları faizsiz olarak ertelenmeli ve yeni kredi imkanları açılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçi maliyetlerinin karşılanması konusunda bir çalışma başlattığını belirterek, yaşanan her doğal afette, çiftçilerin gelirlerini ve emeklerini koruyan tarım sigortalarının öneminin bir kez daha anlaşıldığını bildirdi.

Tarım Sigortası (TARSİM) yaptıran çiftçilerin, sigorta kapsamı ve hasar tespit aşamalarında bazı sorunlar yaşadıklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin zararları konusunda hassas davranılmalı, üreticilerimizin zararları hakkaniyetli bir şekilde belirlenmeli. Türk çiftçisi, ülke tarımının birçok yapısal sorununa rağmen toprağını terk etmeyerek direniyor, üstüne bir anda gelen ve ne kadar önlem alınsa da yetersiz kalınan doğal afetlerle uğraşıyor. Buna rağmen üretmeye devam ediyor. Bu yüzden üreticilerimizin emeğinin arkasında durmak hepimizin görevidir. Ülkemizde bir daha böyle bir doğal afetin yaşanmamasını ümit ediyor, tüm çiftçilerimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."