Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, Türkiye’nin önde gelen beyaz et markalarından Şenpiliç’in üretmiş olduğu “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” adlı üründe, insan sağlığı için son derece tehlikeli olan Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi.

Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden bu durum sonrası ilgili üretim serisine ait ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Aynı zamanda firmaya idari para cezası da uygulandı.

Sağlık açısından ciddi riskler taşıyan bu bakterinin tespit edilmesiyle birlikte, tüketiciler benzer ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Şenpiliç’e Büyük Darbe: Ölümcül Bakteri İçeren Köfte Tüm Marketlerden Toplatılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği resmi kontroller sonucu, Türkiye genelinde satışı yapılan ve birçok tüketicinin tercih ettiği “Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” adlı üründe sağlık açısından son derece tehlikeli olan Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi.

Bakanlık, ilgili üründe yapılan analizler neticesinde, mikrobiyolojik kriterlere aykırılık bulunduğunu açıklarken, ürünün derhal tüm satış noktalarından toplatılması yönünde karar alındığını duyurdu.

Ürünün bulunduğu tüm marketlerden kaldırılması için dağıtım noktalarına gönderilen bilgilendirme mesajında şu açıklamalara yer verildi:"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.

Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir.

İl müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde gerekli işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüzce bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."

Tüketicilerin bu parti numarasına sahip ürünleri satın almamaları ve satın almışlarsa tüketmemeleri konusunda uyarılar yapılırken, Bakanlık denetimlerini artırarak sürdürme kararı aldı.