İstanbul Avcılar’da seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan cip, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Avcılar’ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çetin Sokak’ta meydana geldi. 34 MP 8482 plakalı cipin sürücüsü, seyir halindeyken aracın motor kısmından duman çıktığını fark etti. Aracını hemen yol kenarına çeken sürücü, cipten indi.

Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonrası cip tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.