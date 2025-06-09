Hacettepe Üniversitesi'nde son dönemde anayasal haklarını kullanarak çeşitli eylemlere katılan öğrencilere yönelik başlatılan disiplin soruşturmalarına karşı, üniversite bünyesindeki birçok öğrenci topluluğu ortak bir açıklama yayınladı. Öğrenciler bu açıklamalarında, hak arama mücadelesinin soruşturmalarla bastırılmasına tepki göstererek, rektörlüğü soruşturmaları geri çekmeye çağırdı.

Eylem ve Forumlar Gerekçe Gösterildi

Açıklamada, son iki ayda “Aile Yılı Değil Mücadele Yılı” başlıklı basın açıklaması ile 1 Mayıs öncesinde Yıldız Amfi’de gerçekleştirilen forum gibi etkinliklerin soruşturmalara gerekçe yapıldığı belirtildi. Öğrenciler, anayasal haklarını kullandıkları için cezalandırılmaya çalışıldıklarını belirtti.

“Tacize Sessizlik, Öğrenciye Soruşturma”

Topluluklar, üniversite kampüsünde artan şiddet ve taciz olaylarına da dikkat çekti. Birçok kadın öğrencinin çeşitli alanlarda maruz kaldığı taciz olaylarını paylaşmasına rağmen, Cinsel Tacizi Önleme Birimi’ne (CİTÖB) yapılan başvurulardan geri dönüş alınamadığı belirtildi. Açıklamada, “Tacize karşı çözüm arayan öğrencilere soruşturma açmak kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı

Talepler Net: Alanlar Açık Olsun, Mekanizmalar İşletilsin

Öğrenci toplulukları, üniversite yönetimine üç temel talep iletti:

Anayasal haklarını kullandıkları için hakkında disiplin işlemi başlatılan öğrencilere yönelik tüm soruşturmalar derhal geri çekilsin. Yıldız Amfi başta olmak üzere kampüs içindeki alanlar öğrenci topluluklarının kullanımına açık hale getirilsin. Taciz ve şiddeti önleyici mekanizmalar etkin şekilde devreye alınsın; CİTÖB aktif olarak çalışmaya başlasın.

“Parasız, Bilimsel ve Demokratik Üniversite Hakkımızdır”

Açıklamada, üniversitenin tüm bileşenleri için güvenli, eşitlikçi ve demokratik bir ortamın sağlanması gerektiği vurgulanırken, Öğrenciler, “Parasız, bilimsel ve demokratik bir üniversite hakkımızdır” diyerek hak mücadelesi veren sıra arkadaşlarının yanında olduklarını bildirdi.