Frankfurt’taki toplantıda konuşan Lagarde, "Çoğu gösterge, enflasyonun orta vadede yüzde 2’lik hedefe doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini gösteriyor." dedi.

Lagarde, ticari gerilimlerin büyüme üzerindeki baskısına dikkat çekerken, savunma ve altyapı yatırımlarının Avrupa ekonomisine destek sağlayabileceğini belirtti.

"Her Toplantıda Yeniden Değerlendireceğiz"

"25 baz puanlık faiz indirimiyle belirsizlikler karşısında güçlü bir pozisyondayız." diyen Lagarde, tarifelere ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ve veri geldikçe her toplantıda durumun gözden geçirileceğini vurguladı.

ECB Görevinden Ayrılmayacak

Lagarde, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başkanı olacağına dair çıkan iddialara da yanıt verdi:

“Görev süremi ECB’de tamamlayacağım. Misyonuma sadığım.”

Bulgaristan Avro’ya Geçmeye Hazır

Lagarde ayrıca, Bulgaristan’ın 2026 başında avro bölgesine katılmasının güçlü bir ihtimal olduğunu söyledi.

Faiz Oranları Nasıl Değişti?

ECB'nin aldığı son kararla birlikte:

Mevduat faizi : %2

Refinansman faizi : %2,15

Marjinal borçlanma faizi: %2,40 oldu.

Bu adım, Avro Bölgesi’nde enflasyonun mayısta %1,9’a gerilemesi sonrası geldi. ECB, böylece bir yıl içinde sekizinci kez faiz indirimine gitmiş oldu.