Bakan Memişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramda büyüklerin hayır duasını alırız ve küçücük kalplerin sevincini paylaşırız. Birbirimize sarılır, bağlarımızı hatırlarız. Bayramın bereketi evlerimize, neşesi kalplerimize işler o anlarda.

Bugün, arife günü. Çocukluğumuzdaki heyecanla bayram sabahını bekliyoruz bir kez daha. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden bizleri sağlık, huzur, birlik içinde nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum.”

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Bakan Memişoğlu’nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, birlik ve beraberlik vurgusuna dikkat çekerek, sağlık çalışanlarının da bayramını kutladı.

Her Kurban Bayramı'nda gönül sofralarında bir araya gelir, büyüklerimizin hayır duasını alır, küçücük kalplerin sevincini paylaşırız.



Birbirimize sarılır, bağlarımızı hatırlarız. Bayramın bereketi evlerimize, neşesi kalplerimize işler o anlarda.



Bugün, arife günü.… pic.twitter.com/vfefnbdSTQ — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 5, 2025