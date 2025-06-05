Ayyorkun, İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında yaşanan kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayyorkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Mustafa Ayyorkun için Çumra ilçesi Fethiye Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç sporcunun cenazesi, kılınan namazın ardından Fethiye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı.

Spor Camiası Yasta

Başarılı performansı ve sportmenliği ile tanınan Ayyorkun’un ani vefatı, hem sevenlerini hem de Türk spor camiasını derinden üzdü. Spor Toto Bisiklet Takımı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı.