Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Ersun Yanal, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören annesi Bahriye Yanal, 84 yaşında hayata veda etti.

Bahriye Yanal için memleketi Denizli’de Asri Mezarlık Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Bahriye Yanal, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazede oldukça üzgün olduğu gözlenen Ersun Yanal, kendisini yalnız bırakmayan dostlarının ve yakınlarının taziyelerini kabul etti.

Yanal ailesi, acılarını paylaşan tüm sevenlere teşekkür ederken, Bahriye Yanal’ın vefatı futbol camiasında da büyük üzüntüyle karşılandı.