Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Sabancı Aile Kabristanı'nda gerçekleştirilen törene, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Sakıp Sabancı'nın kızları Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Topluluğu'nun üst düzey yöneticileri, Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri ve aile dostları katıldı.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, törende yaptığı konuşmada, Sakıp Sabancı'yı vefatının 21'inci yıl dönümünde, saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirtti.

Alper, "Sakıp Sabancı" dendiğinde akıllara yalnızca bir iş insanı değil, güler yüzü, cana yakınlığı ve toplumun her kesimiyle kurduğu bağlarla derin izler bırakmış bir lider geldiğini söyledi.

Sakıp Sabancı'nın, Sabancı Topluluğu'nun kurucularından devraldığı mirası dönüştüren, büyüten ve halka mal eden bir lider olarak sorumluluğu, çalışkanlığı ve vizyonuyla herkese yol gösterdiğine değinen Alper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakıp Sabancı, 'Hiçbir işi kıyısından köşesinden tutmayın. Yapacağınız iş ne ise küçümsemeden ona sahip çıkın.' derdi. Bu yaklaşımıyla bizlere yalnızca çalışmanın değil, işi sahiplenmenin ve sorumluluk almanın da ne kadar önemli olduğunu öğretti. 'Hangi işi yapıyorsanız o işin en iyisi olmaya çalışın, o işi en iyi bilenlerle işbirliği yapın.' sözüyle de hem mükemmeliyetçiliği hem de birlikte başarmanın gücünü hatırlattı."

- "Bu yolculuk değer yaratan bir hikayeye dönüştü"

Alper, Sabancı'nın şekillendirdiği değerler üzerine inşa ettikleri Sabancı Topluluğu'nun 100'üncü yılını kutladıklarına değinerek, "Cumhuriyetimiz ile yaşıt bu yolculuk artık yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da iz bırakan, değer yaratan bir hikayeye dönüştü." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın Sabancısı" olma hedefiyle 17 ülkedeki faaliyetleri ve 60 binin üzerinde çalışanlarıyla insana, topluma ve gezegene katkı sunmaya devam etiklerini aktaran Alper, "Bu anlamlı günde, Sakıp Sabancı'yı, bizlere kazandırdığı ilkeler ve insan sevgisiyle bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

- Sabancı, çeşitli üniversitelerden 15 onursal doktora derecesi aldı

Türkiye'nin gelişimi için sanayi, kültür, sanat, eğitim gibi pek çok alanda çalışmalar yürüten Sabancı Holding'in merhum yönetim kurulu başkanı ve Türk iş dünyasının sevilen ismi Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004'te vefat etti.

Renkli kişiliği ile tanınan ve halkın sevgisini "Sakıp Ağa" diyerek gösterdiği Sabancı, yurt içi ve yurt dışında farklı alanlarda birçok ödüle layık görüldü ve çeşitli üniversitelerden toplam 15 onursal doktora derecesi aldı.

1993 ve 2001'de "Yılın İş Adamı" unvanını alan Sakıp Sabancı, Japon, Belçika ve Fransa hükümetlerinden bu ülkelerle Türkiye arasındaki dostlukları geliştirici çeşitli nişanlar almasının yanı sıra sosyal, kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaptığı hizmetlerden dolayı "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nün sahibi oldu.

Mütevazılığı, çok yönlü kişiliği, kendine has üslubu ve insanlarla kurduğu samimi ilişkileriyle gönülleri kazanan, Sabancı, stajyer memurlukla başlayıp holding sahipliğine uzanan iş tecrübelerini ve hayat hikayesini anlattığı 13 kitap yazdı.

Yurt içi ve yurt dışında farklı alanlarda birçok ödüle layık görülen Sabancı, 21 yıl önce 71 yıllık ömrüne sayısız eser sığdırarak hayata veda etti.