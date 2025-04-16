Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025'e ilişkin konut satış istatistiklerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 oranında artarak 110 bin 795 olarak kaydedildi. En fazla konut satışı yapılan şehirler arasında İstanbul 19 bin 820 ile ilk sırada yer alırken, Ankara 10 bin 203 satışla ikinci, İzmir ise 7 bin 513 konut satışıyla üçüncü sırada bulundu. En az konut satışının gerçekleştiği iller ise sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli oldu. Ocak-mart döneminde ise toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %20,1 artışla 335 bin 786’ya ulaştı.

İpotekli Konut Satışlarında Büyük Artış

Mart ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %41,5 oranında yükselerek 18 bin 225 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların oranı %16,4 oldu. 2025’in ilk üç ayında gerçekleşen ipotekli konut satışları, önceki yılın aynı dönemine göre %87,3 artış göstererek 51 bin 729’a ulaştı. Mart ayında satılan ipotekli konutlardan 4 bin 331’i ilk el konut olurken, ocak-mart döneminde bu rakam 12 bin 143 oldu. Diğer konut satışları ise mart ayında yıllık bazda %0,1 artarak 92 bin 570 olarak kaydedildi.

İlk El Konut Satışları Geriledi, İkinci El Satışlar Arttı

Mart ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla %3,2 düşerek 33 bin 307 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların oranı %30,1 olarak belirlendi. Ancak ocak-mart döneminde ilk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %13,2 artış göstererek 99 bin 876’ya ulaştı.

İkinci el konut satışları ise mart ayında yıllık bazda %9,1 artarak 77 bin 488 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konutların payı %69,9’a yükseldi. Yılın ilk üç ayında ikinci el konut satışları %23,3 artarak 235 bin 910’a ulaştı.

Yabancıya Konut Satışında Düşüş Sürüyor

Mart 2025'te yabancılara satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre %11,5 oranında azalarak 1574 oldu. Yabancılara yapılan satışlar, toplam konut satışlarının %1,4'ünü oluşturdu. İstanbul, 635 konut satışıyla yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği şehir olurken, Antalya 496 konut ile ikinci, Mersin ise 141 konut satışıyla üçüncü sırada yer aldı.

Ocak-mart döneminde yabancı yatırımcılara yapılan konut satışları yıllık bazda %19,5 düşüşle 4 bin 578 olarak kaydedildi. Ülke bazında en fazla konut alan yabancılar ise 275 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları olurken, İran vatandaşları 153 konut, Ukrayna vatandaşları ise 124 konut satın aldı.