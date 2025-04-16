16 Nisan Çarşamba gününden itibaren, Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın 4.035 TL seviyesine kadar çıkarak son dönemlerin en yüksek rakamlarından birine ulaştı. Ekonomistler bu yükselişi, hem küresel piyasalarda ons altının güç kazanmasına hem de dolar/TL kurundaki hareketliliğe bağlıyor. Ayrıca Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin artması da yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti.

Altın Almayı Düşünenlere Tavsiye:

Yatırım yapmadan önce piyasayı iyi takip etmek ve ani yükselişlerde alım yapmamaya dikkat etmek gerektiğini belirten uzmanlar, kısa vadede dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini söylüyor.

Son Durum (16 Nisan 2025):

Gram Altın: 4.035 TL Çeyrek Altın: 6.560 TL Fındıkta 200 bin ton kayıp beklentisi, üreticiyi endişelendirdi Cumhuriyet Altını: 26.150 TL