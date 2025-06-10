M. UMUT KARAKÜLAH

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Quattro Hotels bünyesinde bulunan Quattro Beach Spa&Resort, güneşin denizle buluştuğu, özgün mimarisi ve denize sıfır konumu ile fark yaratan bir otel.

Tatil hayallerini gerçeğe dönüştüren, 20 bin m²’lik alan üzerinde kurulu “ultra her şey dahil” konseptinde hizmet veren beş yıldızlı bir otel, konuklarına maksimum memnuniyet garantisi veriyor.

TATİLİ UNUTULMAZ HALE GETİREN ETKİNLİKLER VE LEZZETLER

İş insanları Hasan ve Ahmet Doğan kardeşlerin sahibi olduğu Quattro Beach Spa&Resort, Kurban Bayramı dolayısıyla “yüzde 100’e” varan bir kapasite ile konuklarına; Geleneksel Türk Kahvaltısı, aperatif büfelerde “a'la carte menü”, açık büfede sınırsız lezzetler ile her öğün yemek keyfinin yanı sıra günün her saati farklı etkinlikler ve aktiviteler sayesinde 7/24 dolu dolu bir tatil keyfi yaşatıyor.

Ünlü plajları, muhteşem doğası, renkli eğlence hayatı ile tanınan ve içinde bir tarih barındıran Quattro Beach Spa&Resort, Alanya'ya sadece 12 km mesafede. Otel 438 oda sahip olup yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olarak sezona giriş yaptı.