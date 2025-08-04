Bodrum'da yiyecek fiyatları tekrar cep yakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir restoran açan şefin 5000 TL'ye menüye eklediği hamburger, vatandaşın yeni tartışma konusu oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil beldelerinde sezon açıldı. Birçok yerli ve yabancı turist, bütün bir senenin yorgunluğunu atmak ve keyifli vakit geçirebilmek için tatil beldelerine akın etmeye başladı. Bu esnada tatil beldelerindeki hayat pahalılığı ise yeniden gündeme geldi.

Her sene lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum, bu sefer 5000 TL olan hamburgerin fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yeni açılan bir restoranın menüsünde fiyatı 5000 TL olan hamburger tepki çekti. Restoranın şefi ise fiyatların gayet makul olduğunu, hamburger etinin dünyanın en pahalı etlerinden birinin olduğunu savundu. Bölgedeki turistler ise fiyatı gereksi bulduklarını ve tercih etmeyeceklerini belirtti.