Türkiye İş Bankası, zirai dondan etkilenen çiftçilere yönelik "Zirai Dondan Etkilenen Üreticimize Destek Kredi Kampanyası" başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk aylarında Türkiye'de etkili olan zirai don birçok bölgede meyvecilik yapan üreticileri etkiledi.

İş Bankası, 10 ana üründe ve 36 ilde üretim yapan çiftçilere destek olmak amacıyla "Zirai Dondan Etkilenen Üreticimize Destek Kredi Kampanyası"nı hayata geçirdi.

İş Bankası'nda mevcut kredisi olan çiftçilerin yararlanabileceği kampanyaya dahil olan 36 il arasında Adıyaman, Aksaray, Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova yer alıyor.

Elma, fındık, ceviz, üzüm, kayısı, kiraz, erik, badem, şeftali ve kivi üreticilerini kapsayan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarında bu ürünlerden en az birine sahip olması gerekiyor.

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) hasar belgesi ve-veya İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan resmi hasar tespit belgesi ile başvuru yapılan kampanya ile çiftçiler 36 aya kadar vade ile 1 milyon liraya kadar kredi kullanabiliyor.

Üreticilerin hasat dönemleri ile uyumlu ödeme planlarını yılda bire kadar esnek taksitli olarak oluşturabileceği kampanyaya dair detaylara İş Bankası'nın internet adresinden ulaşılabiliyor.

- "Tarımın her koşulda desteklenmesi gerek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, stratejik sektörler arasında gördükleri tarımın her koşulda desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yılmaz, özellikle ilkbahar da gerçekleşen ani sıcaklık düşüşlerinin, meyve ağaçları başta olmak üzere pek çok tarımsal üründe büyük zarara yol açtığına dikkati çekti.

Üretimi tehdit eden bu durumun, gıda arz dengesi ve çiftçilerin ekonomik sürdürülebilirliği açısından da risk oluşturduğuna işaret eden Yılmaz, "Tarımsal üretime, ülkemizin dört bir yanında açtığımız Tarım İhtisas Şubelerimizle, çiftçilere yönelik zirai okuryazarlık eğitimlerimizle, teknolojik ve finansal çözümlerimizle destek olurken, çiftçilerimizin üretime devam edebilmesi için bu tür afet dönemlerinde de yanlarında olmak önceliğimiz." ifadelerini kullandı.