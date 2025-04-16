Ankara'da bulunan sivil toplum örgütlerini, meslek teşkilatlarını, bilim insanlarını ve kentin diğer aktörlerini bir araya getirerek Ankara'nın geleceğine yönelik siyaset üstü bir mekanizma yaratma amacıyla kurulmuş olan Ankara Kent Konseyi, karar alma süreçlerinde her paydaşa aktif rol alma fırsatı sunuyor.

Konsey tarafından aylık olarak yayınlanan Ankara Kent Konseyi Bülteni sayesinde güncel yaklaşımlar paylaşılıyor, katılımcılık temelinde karşılıklı iletişim kurulması hedefleniyor. Konseyin X hesabından yapılan paylaşımla, Nisan ayına ilişkin hazırlanan bültenin yayınlandığı "Kentimizin ortak aklını yansıtan bültenimizin Nisan sayısını okumak için aşağıda verilen linke tıklayabilirsiniz. " sözleriyle duyuruldu.

Ankara Kent Konseyi'nin Nisan Ayı Bültenine https://www.halilibrahimyilmaz.tr/ankara-kent-konseyi-bulteni-nisan-2025 web adresinden ulaşabilirsiniz

Ankara Kent Konseyi Nisan Ayı Bülteni Yayında!🔖📚



Kentimizin ortak aklını yansıtan bültenimizin Nisan sayısını okumak için aşağıda verilen linke tıklayabilirsiniz.



➡️ https://t.co/BcOPbfNC4y#GücüEtkisinde #BuSeyirdeHerkesKaptan #İŞimizGücümüzAnkara#AnkaraKentKonseyi… pic.twitter.com/rRmmpUQfIn — Ankara Kent Konseyi (@ank_kentkonseyi) April 16, 2025