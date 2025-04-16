Sivil haklar avukatı Amir Makled, ailesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti’nden dönerken Detroit Havalimanı'nda yaşadığı sorgulama sürecini AA muhabirine anlattı. Havalimanında daha önce ismini hiç duymadığı "Taktik Terörizm Müdahale Ekibi" tarafından durdurulduğunu belirten Makled, o an kimliğinden dolayı, özellikle Müslüman ve Arap Amerikalı olmasından ötürü ayrımcılığa uğradığını düşündüğünü ifade etti.

Makled, sorgu odasına geçtiğinde kendisine avukatlık yaptığı ve "yüksek profilli davalar aldığını" söylediklerinde, özellikle "hedef seçildiğini" fark ettiğini belirtti. Avukat, "Dahil olduğum tek yüksek profilli dava, Gazze'deki savaşı protesto eden ve ağır suçlarla suçlanan bir Michigan Üniversitesi öğrencisini temsil etmekti." dedi.

Telefonunu vermek istemediğini belirten Makled, müvekkilleriyle ilgili gizlilik haklarını savunduğunu ancak telefonuna el koyma yetkilerini önlemek amacıyla rehbere bakmalarına izin verdiğini aktardı. Rehberdeki bazı kişilerle ilgili sorular sorulduğunu ve yaklaşık 2 saat süren alıkoymanın ardından serbest bırakıldığını söyledi.

Ailesinin bu olaydan çok korktuğunu vurgulayan Makled, yaşadığı duygularını şu şekilde paylaştı: "Hükümet yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim, bir insan hakları ve ceza savunma avukatı olarak her zaman kolluk kuvvetlerine karşı dururum. Ancak bu sefer hedef alındım ve sorgulandım. Bu, bana yabancı değildi fakat bu şekilde muamele görmek sinir bozucuydu."

Makled, yaşadığı olayı şöyle değerlendirdi: "Sanırım durdurulmamın amacı, beni korkutup bazı davaları üstlenmekten alıkoymaktı."

Lübnan kökenli olduğunu ve 15 yıldır avukatlık yaptığını belirten Makled, "Kariyerimin başından beri adil amaçlar için ayağa kalkmayı işimin bir parçası olarak kabul ettim. Bu tür olaylar beni caydırmayacak, aksine daha fazla davayı üstlenmeme sebep olacak." dedi.

ABD'nin şu anda büyük bir stres testinden geçtiğini belirten Makled, mevcut hükümetin, insanların hakları konusunda ne kadar ileri gidebileceğini ve nerede duracaklarını test ettiğini söyledi. Ayrıca, siyasi muhaliflere uygulanan baskılara dikkat çekerek, "Amerika'nın özgürlükler ülkesi olarak anılması gerektiği söylenirdi, ancak şimdi hükümet, sadece suçluları değil, ifade özgürlüğünü savunanları da zor durumda bırakıyor. Bu, benim için kaygı verici." dedi.

Makled, 6 Nisan'da ailesiyle birlikte tatilden dönerken, İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Sınır Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat sorgulanmıştı. Makled, Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisine katılan ve gözaltına alınan bir öğrenciyi savunması nedeniyle hedef alındığını düşünüyor.