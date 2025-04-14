Proje okullarında son dönemde yapılan yönetici ve öğretmen atamalarının liyakat yerine iktidara yakınlığa göre yapıldığı iddiaları, öğrenci ve veli tepkilerini de beraberinde getirdi. Türkiye'nin dört bir yanında eylemlere başlayan lise öğrencileri "Öğretmenime dokunma" sloganları ile eylem düzenliyor.

14 Nisan Pazartesi günü, Ankara’da bulunan Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öğrencileri ve mezunları öğretmenlerinin sürgün edilmesine karşı okul bahçesinde eylem gerçekleştirdi. Öğrenciler, eyleme İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı. Marşın ardından öğretmenlerine destek vermek isteyen lise öğrencileri, oturma eylemi yaptı.

"Öğretmenime dokunma!"

Eylem boyunca “Öğretmenime dokunma!” sloganları atan öğrenciler, yapılan atamaların eğitim ortamını zedelediğini ve okullarının yıllardır süregelen yapısının bozulduğunu dile getirdi. Öğrenciler, öğretmenlerinin yalnızca mesleki başarılarıyla değil, okulun kültürüne olan katkılarıyla da önemli bir yer edindiğini vurguladı. Ankara’daki bu eylemler, İstanbul’daki Kadıköy ve Beşiktaş Anadolu Liselerinde başlayan ve farklı illerde de yankı bulan öğrenci protestolarının yeni bir halkası oldu. Öğrencilerin barışçıl yollarla seslerini duyurdukları bu eylemler, eğitimde liyakat tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, kamuoyunda da geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Öğrenciler bugün yürüyecek!

Öte yandan, liselerinde eylem yapan öğrenciler, eylemi sonlandırırken bugün Beşevler'den yürüyüş gerçekleştireceklerini duyurdular. Diğer öğrencilerden, eğitimcilerden, vatandaştan destek bekleyen öğrenciler seslerini duyurmakta kararlı.