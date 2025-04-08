Ankara'da önümüzdeki günlerde yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Nisan ayının gelmesiyle birlikte bahar havası kendini hissettirmişti. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre ise yurdun iç kesimleri kar ve yağmur yağışı etkisi altına giriyor.

Önümüzdeki hafta Ankara dahil olmak üzere Niğde, Kayseri ve Sivas gibi illerde kar ve sağanak yağmur bekleniyor.

Başkentte 8, 9 Nisan'da sağanak yağmur etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

11 Nisan Cuma günü ise kar yağışı Ankara'yı etkisi altına alacak. 14 Nisan Pazartesi gününe kadar ise hava durumunda bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları bir süre daha mevsim normallerinin altında seyredecek.