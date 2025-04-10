GONCAGÜL KONAŞ

2025 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi süreci kamu çalışanları arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. SAVDES-SEN Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, kamu işçilerine sunulan yüksek zam teklifini değerlendirirken, memurların maaş seviyelerinin geride kaldığına dikkat çekti. Cengiz, kamu işçisinin ortalama 80 bin TL'ye ulaşan gelirine karşılık, memurların 43 bin TL seviyelerinde kalmasının “toplu sözleşme başarısızlığı” olduğunu vurguladı. Yaklaşan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi memurlara sendika tercihlerinde değişim çağrısı yapan Cengiz, “Gerçek mücadeleye destek verin.” dedi.

“BAŞARI MI, BAŞARISIZLIK MI?”

Başkan Cengiz, kamu işçilerine yönelik 2025 yılı için sunulan toplu iş sözleşmesi teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, memur maaşlarıyla oluşan uçuruma dikkat çekti. Cengiz, mevcut tabloyu “başarı mı, başarısızlık mı?” sorusuyla sorguladı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından hazırlanan 2025 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ortak teklifi 27 Şubat 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulduğunu belirten Cengiz, “Teklife göre; günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye çıkarılması, ilk altı ay için %50, sonraki iki altı aylık dönem içinse %25 oranında zam yapılması ve bunlara ek olarak %10 refah payı verilmesi öneriliyor. Ortak teklif kapsamında, genel ücret artışlarının yanı sıra ikramiye, fazla çalışma, kıdem tazminatı, hizmet zammı, sosyal yardımlar ve maktu ödemelerde de artış öngörülüyor.” şeklinde konuştu.

“BU RAKAMLAR, MEMURLARA YAPILAN TOPLU SÖZLEŞMELERİN BAŞARISIZLIĞI”

Bu teklifin yansımasını değerlendiren Cengiz, “Bu veriler ışığında; kamuda en düşük ücreti alan ve 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçirilen bir işçinin ortalama aylık geliri 80.000 TL’ye ulaşıyor.” dedi. Mart 2025 itibarıyla yoksulluk sınırının 76.922 TL olduğunu hatırlatan Cengiz, “Kamu işçilerinde 80.000 TL aylık gelir bir toplu sözleşme başarısı olacaktır.” ifadesini kullandı.

Ancak kamu çalışanlarının diğer kesimlerinin aynı oranda bir kazanç elde edemediğine dikkat çeken Cengiz, memurların maaş düzeylerine tepki gösterdi. “Cumhurbaşkanlığı verilerine göre en düşük memur maaşı 43.500 TL, ortalama memur maaşı ise 49.598 TL. Bu rakamlar, bugüne kadar memurlara yönelik yapılan toplu sözleşmelerdeki başarısızlığın açık seçik göstergesidir.” dedi.

“TARİH TEKERRÜR ETMESİN!”

Yakında başlayacak olan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde memurları uyararak sendika tercihlerinde değişime çağıran Cengiz, “Perşembe’nin gelişi, çarşambadan belli olur.” atasözünü hatırlattı. “Tarihin tekerrür etmesini engellemek için; yıllardır sizden aldıkları gücü ve yetkiyi size karşı kullananlara, yandaşlarına makam ve mevki vermek için çırpınanlara, sizleri açlık ve yoksulluk sınırı arasına hapsedenlere dur demenin ve ders vermenin zamanı gelmedi mi?” diye sordu.

Cengiz, “Geldi de geçiyor bile…” diyerek memurlara 14 Nisan 2025 tarihine kadar SAVDES-SEN’e üye olmaları çağrısında bulundu. “Etkin, üretken ve saygın sendikacılığın örneği, yeni nesil sendikacılığın temsilcisi SAVDES-SEN’e üye olarak gerçek hak ve hukuk mücadelesine destek verebilir, geleceğine sahip çıkabilirsin.” diyen Cengiz, “Haydi hep birlikte çalışalım, hep birlikte başaralım, hep birlikte kazanalım.” sözleriyle çağrısını sonlandırdı.