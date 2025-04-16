Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, teknolojiyi yakından takip eden vatandaşlar için yazılım ve dijital medya alanında ücretsiz eğitimler sunmaya devam ediyor. Bilişim sektörüne nitelikli bireyler kazandırmayı amaçlayan “Akademi Ankara” eğitim programı, Başkentli gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Akademi Ankara’da 12. Dönem Eğitimleri Başladı

Bugüne kadar 5 farklı branşta toplam 434 kursiyerin faydalandığı “Akademi Ankara” eğitimleri, 12. döneminde de hız kesmeden sürüyor. Ansera TechBridge bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programında bu dönem 75 kişi; Python programlama, Unity ile oyun geliştirme ve Adobe After Effects ile hareketli grafik tasarımı gibi güncel konularda eğitim alma fırsatı yakaladı.

Katılımcılar Portföylerini Oluşturuyor, Kariyerlerine Yön Veriyor

Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerin de yer aldığı program sayesinde katılımcılar sektörel yeterliliklerini artırıyor. Kursiyerler, eğitim sonunda iş başvurularında kullanabilecekleri portföyler oluşturarak kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapıyor.

Teknolojiye İlgi Duyan Herkese Fırsat Eşitliği Sunuluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim Koordinasyon Sorumlusu Yeşim Keleş, programla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Ansera TechBridge Akademi, Temmuz 2022’den bu yana 7’den 70’e herkes için yazılım, oyun geliştirme, 3D modelleme ve animasyon gibi konularda ücretsiz teknoloji eğitimleri sunuyor.

Her dönem yeni içeriklerle zenginleşen eğitim programımızda bu yıl Python, Unity ve After Effects ile başladık. Eğitim alan katılımcılarımız teknik becerilerini geliştirerek istihdam olanaklarına bir adım daha yaklaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, teknoloji üretmek isteyen herkese eşit ve ücretsiz fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.”

Nitelikli İstihdam ve Dijital Dönüşüm İçin Eğitimler Sürecek

ABB’nin “Akademi Ankara” projesiyle hedefi; dijital dönüşüm sürecinde teknolojiye meraklı bireyleri desteklemek, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırmak ve teknoloji tabanlı kariyer hedeflerine giden yolda yol gösterici olmak.