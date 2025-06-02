Etimesgut Belediyesi, çalışan ebeveynlerin çocuklarını bırakabilecekleri gündüz bakımevi ve kreşlere ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Belediyenin hayata geçirdiği projede minikler hem eğlenirken hem de öğrenecek.

2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı için 3 ve 5 yaş grubu başvuruları arasında tüm kreşlerimizde kesin kayıt hakkı kazanacak çocuklarımız kura ile belirlenecek olup 2 Haziran Pazartesi tarihinde Etimesgut Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 14:00'de gerçekleşecek.

"Yoğun ilgi için teşekkür ederiz"

Etimesgut Belediyesinin resmi hesabında konuya ilişkin paylaşım şöyle: "Etimesgut Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri’ne yoğun ilginiz için teşekkür ederiz! 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı için 3 ve 5 yaş grubu başvuruları arasında tüm kreşlerimizde kesin kayıt hakkı kazanacak çocuklarımız kura ile belirlenecektir." denildi,