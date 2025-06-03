Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim politikalarının çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde dönüşüm geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Statik ve sabit eğitim modelleri, bizi uluslararası alanda geride bırakır. Bu nedenle sistemimizi sürekli geliştirmeye kararlıyız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu’nda düzenlenen 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nin açılışında konuşan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ilk yıl uygulama sonuçlarının değerlendirildiğini belirtti.

Tekin, 2014 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 1. Eğitim Felsefesi Kongresi ile bu dönüşüm sürecinin temelinin atıldığını hatırlatarak, "Eğitim felsefemizi ve metodolojimizi sorgulamak ve yeniden şekillendirmek için yola çıktık. Ardından sayısını hatırlayamadığım kadar çalıştay ve toplantı düzenledik. Bugün ise bu sürecin uygulama safhasında ilk yılı değerlendirmek için buradayız. Dolayısıyla bu kongre, dönüşüm yolculuğumuzun yeni bir adımıdır" ifadelerini kullandı.

"Yaz döneminde revizyonlar yapılacak"

Bakan Tekin, kongre kapsamında sadece bakanlık birimlerinin değil, aynı zamanda akademik çevrelerin de katkı sunduğunu belirtti. Eğitimin durağan kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Tekin, "Eğitim ve öğretim sistemimizin her zaman güncel, dinamik ve dönüşüme açık olması gerekiyor. Aksi takdirde dünyadaki gelişmeleri yakalayamayız. Yaz aylarında genel müdürlüklerimiz ile Talim ve Terbiye Kurulu, elde edilen geri bildirimlere göre model üzerinde gerekli düzenlemeleri yapacak. Bu geri dönüşler bizim için son derece kıymetlidir" şeklinde konuştu.