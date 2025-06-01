Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı bahar şenliğine katıldı. Değirmenci ortaokulunda gerçekleşen bahar şenliğinde öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya gelen Başkan Güngör, vatandaşların istek ve önerilerini de dinledi.

"Gençlerimizin neşesi ve mutluluğu her şeye değer"

Başkan Güngör'ün konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Bugün Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte bahar şenliği gerçekleştirdik. Emeği geçen öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ederim. Gençlerimizin neşesi ve mutluluğu her şeye değer." şeklinde konuştu.