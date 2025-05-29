Çankaya Belediyesi, Martı Gündüz Bakımevinde eğitim gören çocuklar mini bostana domates ve biber fideleri ekti. Minikler, toprakla enerjisini atarken, sebze fidelerini dikerken eğlendi.

Etkinlikte çocuklar üretme ve meyve-sebze konusunda bilinçlenerek aynı zamanda sosyalleşti. Öğrenciler hem eğlenerek hem de öğrenerek kaliteli vakit geçirdi.

"Domates ve biber fideleri diktik"

Çankaya Belediyesi'nin resmi hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşım şöyle: "Minik eller toprakla buluştu! Martı Gündüz Bakımevimizdeki çocuklarla mini bostanımıza domates ve biber fideleri diktik. Üretken, doğayla barışık nesiller yetiştirmek için öğrenmeyi sadece sınıflarla sınırlamıyor; yaşamın her alanını birer öğrenme ortamına dönüştürüyoruz." diye konuştu.