Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından her yıl düzenlenen Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi, 2025 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) açıklamasına göre, 16-19 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak olan etkinlik, YÖK ve THE iş birliğiyle organize edilecek. Kongreye 100’den fazla ülkeden 5 bini aşkın uluslararası katılımcı bekleniyor.

6 Ana Başlıkta Sürdürülebilirlik Vurgusu

Kongrede, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, yükseköğretim kurumlarının bu hedeflere nasıl katkı sağladığı çerçevesinde ele alınacak. Özellikle şu temalar öne çıkacak:

Şehirler ve Topluluklar

Dijital İnovasyon

Eğitim, Cinsiyet ve Eşitsizlikler

Enerji ve Sanayi

Gıda, Kara, Su ve Okyanuslar

Sağlık ve İyilik Hali

Kongre kapsamında ayrıca, dünya üniversitelerinin yer aldığı 2025 THE Etki Sıralaması (Impact Rankings) sonuçları da açıklanacak.

Türk Üniversiteleri Tanıtım Standı Açacak

Etkinlikte, YÖK ve Türk üniversiteleri için özel bir pavilyon da kurulacak. Üniversiteler, açacakları stantlarla eğitim olanaklarını ve araştırma faaliyetlerini tanıtma fırsatı bulacak.

Açılış konuşmalarını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve THE Küresel İlişkiler Direktörü Phil Baty gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Özvar, yazılı açıklamasında kongreye Türkiye’nin ev sahipliği yapacak olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu organizasyon, Türk yükseköğretiminin uluslararası alandaki yerini güçlendirecek ve prestijini artıracaktır” dedi.