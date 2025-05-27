DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının ardından siyasi parti turlarına devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyeti ziyaret etti. Bahçeli, Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız eşlik etti. Görüşmenin tamamlanması ardından Bahçeli, DEM Parti heyetini yine kapıya çıkarak uğurladı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Görüşmede İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra yaşanan gelişmeler, DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararlarının ele alındığı belirtildi. Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konuların da görüşüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Heyetimiz bu kapsamda yarın da AK Parti heyetiyle TBMM’de bir araya gelecek" denildi. (DHA)