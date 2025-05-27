Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Azerbaycan plakalı otomobil takla attı. Sabah saatlerinde yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sularında Dilucu Sınır Kapısı güzergâhında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerine ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde araçta bulunan Azerbaycan uyruklu 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralanan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.