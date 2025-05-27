Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde, Çaycuma-Ankara kara yolunun, Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’in makam şoförlüğünü yapan Kerem Çetinkaya’nın kullandığı 67 LY 796 plakalı otomobil, refüje çarpıp sanayi sitesine savruldu. Kazada sürücü Çetinkaya ile arkadaşı F.M.S. (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çetinkaya ve F.M.S., ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çetinkaya, buradaki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Çetinkaya doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. F.M.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil vinç ve çekiciyle kaldırılırken, polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)