ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan haberine göre, Philadelphia polisi yerel saatle 22.27'de Fairmount Park civarında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.

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Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten polis, aralarında 15 ve 17 yaşlarında iki gencin de bulunduğu 9 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA