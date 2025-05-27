Hacettepe Üniversitesi rektörlüğü, öğrencilere yönelik baskılarını bir adım daha ileri taşıdı. Bir öğrenciye, eylemler katıldığı ve paylaşımlarından dolayı soruşturma dosyası açıldı. Söz konusu dosyada, öğrencinin katıldığı eylemler, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları suç unsuru olarak sunuluyor.

Öğrenci Kolektifleri’nden yapılan açıklamada; "Bir arkadaşımıza, içeriği Öğrenci Kolektifleri’nin faaliyet raporu gibi soruşturma açıldı. Bizi iyi takip ettiğinizi biliyorduk ancak bu kadarını da beklemiyorduk" denildi

Kolektifler, soruşturmanın demokratik haklara yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. “Demokratik haklarımızı savunduğumuz için suçlu değil haklıyız. Size de bunu öğreteceğiz!” ifadeleriyle tepki gösteren öğrenciler, baskılar karşısında geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Üniversite Değil, Soruşturma Bürosu

Hacettepe Üniversitesi’nde, 19 Mart’tan bu yana yapılan eylemlerin ardından öğrencilere yönelik disiplin soruşturmaları ve uzaklaştırma cezalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Öğrenci kulüplerine yönelik baskılar, etkinlik yasakları ve topluluk faaliyetlerine getirilen kısıtlamalarla birlikte üniversite yönetimi, kamuoyunun eleştirilerine göre adeta bir “soruşturma bürosu”na dönüşmüş durumda.

Hak savunucuları, öğrencilerin anayasal haklarını kullandıkları için hedef alındığını belirtiyor. Konuyla ilgili üniversite yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmış değil.