Mahkeme, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanunu’nun 8. maddesindeki bazı ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Özellikle amirlerin işlem ve eylemleri hakkında söylenen olumsuz sözlerin disiplin cezası kapsamına alınması konusunda sınırlandırma yapıldı.

Kolluk personelinin eleştiride bulunma hakkının korunması gerektiği vurgulanırken, kurum içi düzen ve hiyerarşinin sağlıklı işleyişinin önemi de dile getirildi. Mahkeme, kişilik haklarına zarar verebilecek, çalışma barışını olumsuz etkileyebilecek ifadelerin disiplin cezasına tabi tutulmasının ise meşru bir gereklilik olduğunu belirtti.

Karar kapsamında, ifade özgürlüğü ile kamu düzeninin korunması arasında bir denge gözetilerek, söz konusu düzenlemenin bazı hükümleri iptal edilirken bazıları ise yerinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı, kolluk personelinin ifade özgürlüğü ve kurum içi disiplin arasındaki hassas dengenin korunması açısından önem taşıyor.