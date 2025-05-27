Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımlara destek sağlayacak önemli bir iş birliğine daha imza attı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törende, Arabica Coffee House ile A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımları için sponsorluk anlaşması yapıldı. Törene, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın katıldı.

Hacıosmanoğlu: "Güç birliği varsa, imkansız yoktur"

Törende konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sponsorların futboldaki önemine vurgu yaparak, "Futbol bir takım oyunudur. Başarı için teknik ekipten futbolculara, taraftardan yönetime herkesin katkısı önemli. Aynı zamanda sponsorlarımız da bu başarının önemli birer parçası. Yerli ve milli markalarımızla omuz omuza ilerliyoruz.

Arabica Coffee House’un desteğiyle milli takımlarımız için sürdürülebilir başarılara odaklanıyoruz. Güç birliği varsa imkansız diye bir şey yoktur” dedi.

Haziran ayında ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçlarının önemine değinen Hacıosmanoğlu, “A Milli Takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez sahne alacak. 2026 Dünya Kupası hedefimize doğru ilerlerken, bu maçlar bizim için büyük bir prova olacak. Montella ve oyuncularımıza şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Arabica Coffee House’tan milli takıma tam destek

Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın ise yüzde 100 yerli ve milli bir marka olarak böyle anlamlı bir sponsorlukta yer almaktan gurur duyduklarını belirtti. “Bu sponsorluk bizim için sadece reklam değil, duruşumuzun ve ilkelerimizin bir yansıması. A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolculuğunda yanında olmak bizim için büyük mutluluk” diyen Yalçın, markalarının AR-GE ve istihdam odaklı bir girişim firması olduğunun da altını çizdi.

Yalçın, "Bugüne kadar birçok anlaşmaya imza attık ama bu imza bizim için en gurur verici olanı. Milli takıma katkı sunmak bizim için onur. Bu birlikteliğin milli takıma uğur getirmesini diliyorum" dedi.

İmza töreni forma hediyesiyle sona erdi

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması resmi olarak imzalandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın’a milli takım forması hediye etti.