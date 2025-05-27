İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “yolsuzluk ve rüşvet” soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 36 şüpheliden 25’i tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İmamoğlu ve Üst Düzey İsimler Hakkında Ağır Suçlamalar

Şüpheliler; “suç örgütü yöneticiliği”, “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” gibi suçlamalarla yargılanacak.

Tutuklananlar Arasında KİPTAŞ ve İSTAÇ Başkanları da Var

Tutuklananlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Başkan İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın gibi isimler bulunuyor.

Ali Kurt İddiaları Reddetti: “Komisyon Almadım, İddialar Asılsız”

KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt, emniyette verdiği ifadede ihalelerden komisyon aldığı ve fon topladığı iddialarını yalanladı. Taşınmazlarının piyasa değerine ilişkin sorulara ise, “Alım tarihi değeri düşüktü, bugünkü değerle değerlendirme yapılmış” cevabını verdi.

Ses Kayıtları ve Tanık Beyanlarına Karşı Sert Savunma

Soruşturma dosyasına giren ses kayıtları ile gizli ve açık tanık ifadelerini reddeden Kurt, KİPTAŞ’ın yüklenicilerle yasal sözleşmeler çerçevesinde çalıştığını, şahsi menfaati bulunmadığını savundu.

Makam Şoförü ve Diğer Şüphelilerin Mali Trafiği Mercek Altında

Yakup Öner’in makam şoförü Kamuran Ataç’ın kardeşi ve yakın çevresiyle yaptığı yüksek meblağlı para transferleri de MASAK tarafından inceleniyor. Ataç, para transferlerinin ailevi ve kişisel nedenlere dayandığını söyledi.

Daha Önce Serbest Bırakılan 10 Kişiye de Adli Kontrol Uygulandı

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 10 İBB çalışanı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.