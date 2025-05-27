Borsa İstanbul'da dün satış baskısının etkili olduğu bir gün yaşandı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 oranında değer kaybederek 9.345,15 puan seviyesinde kapattı.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100, açılışta önceki kapanışa göre 0,68 puanlık azalışla 9.344,47 puana geriledi.

Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,03 oranında düşerken, holding endeksi yüzde 0,10 artış gösterdi. En fazla kazandıran sektör yüzde 0,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,91’lik düşüşle tekstil sektörü oldu.

Küresel Piyasalar Belirsizlikle Yön Arıyor

Küresel piyasalarda ise ABD’nin izlediği değişken tarife politikaları ve bu politikaların küresel ekonomiye etkilerine dair belirsizlikler nedeniyle dalgalı bir seyir hakim.

Uzmanlar, yurt içinde veri akışının bugün sınırlı olacağını belirtirken, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi verilerinin takip edileceğini vurguladı.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puan seviyeleri destek olarak öne çıkarken, 9.400 ve 9.500 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.