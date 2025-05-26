İstanbul’da 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından çelik konstrüksiyon evlere olan talep hızla arttı. Karmod Prefabrik CEO’su Mehmet Çankaya, özellikle Kahramanmaraş depremleri sonrasında vatandaşların çelik evleri "depreme karşı güvenli bir liman" olarak görmeye başladığını söyledi.

Deprem Endişesi Çelik Ev Modeline Olan İlgiyi Artırdı

Mehmet Çankaya, depreme dayanıklı yapılar arasında öne çıkan çelik konstrüksiyon evlerin Türkiye'de hızla tanınmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

“Kahramanmaraş depremlerinin ardından hükümetin köy evlerinde çelik yapı modelini tercih etmesi, vatandaşlarda farkındalık yarattı. Daha önce ülkemizde çok az bilinen bu model, ABD ve Avrupa ülkelerinde konut tercihinde %33 ila %45 arasında değişen oranlarla kullanılıyor. Türkiye’de ise bu oran %2 civarında seyrediyor ancak son depremlerle birlikte ciddi bir yükseliş gözlemliyoruz.”

Çelik Evler Güvenli ve Dayanıklı Yapısıyla Öne Çıkıyor

Çankaya, çelik konstrüksiyon sistemin depremde gösterdiği esnek hareket kabiliyetiyle yapısal dayanıklılığını koruduğunu belirterek, bu evlerin depreme karşı güven verdiğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 100 bin köy evinin çelik konstrüksiyonla yapılacağını duyurması da modelin yaygınlaşmasında etkili oldu.

Konut Fiyatlarını Dengeleyen Alternatif: Çelik Konstrüksiyon Evler

Çelik evlerin sadece güvenli değil, aynı zamanda ekonomik bir çözüm sunduğuna dikkat çeken Çankaya, işçilik maliyetlerinin artmasının konut fiyatlarını yükselttiğini söyledi:

“Modern tesislerde ve teknolojik makinelerle üretilen çelik evler, klasik inşa yöntemlerine göre çok daha az işçilik gerektiriyor. Bu durum, konut maliyetlerini düşürerek piyasadaki aşırı fiyat artışlarını frenleyebilir.”

Fabrika Üretimi Sayesinde Hızlı Kurulum İmkanı

Çelik evlerin üretiminin fabrika ortamında gerçekleştirildiğini vurgulayan Çankaya, tüm yapı bileşenlerinin sahaya hazır halde sevk edildiğini ve kurulumun firma profesyonel ekipleri tarafından birkaç gün içinde tamamlandığını belirtti:

“Çelik ev üretiminde her detay —kapı, pencere, elektrik, su tesisatı— fabrikada hazırlanıyor. Sahada sadece montaj yapılıyor. Bu sayede klasik yapılarda yaşanan usta arama, yüksek işçilik bedelleri ödeme gibi sorunlar ortadan kalkıyor.”

%70 Daha Hızlı Teslim Süresiyle Dikkat Çekiyor

Modüler ve ön üretimli yapısıyla çelik konstrüksiyon evlerin, geleneksel yöntemlere göre %70 daha hızlı teslim edildiğini söyleyen Çankaya, 100 metrekarelik 3+1 bir konutun 10 gün içinde kurulabildiğini ifade etti.

Farklı Daire Tipleriyle Geniş Yaşam Seçenekleri

Çelik evlerin yalnızca güvenlik ve maliyet avantajı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda modern mimari çizgilere ve geniş iç mekanlara da sahip olduğunu söyleyen Çankaya şu bilgileri verdi:

“2+1, 3+1, 4+1 gibi klasik daire tiplerinin yanı sıra minimal yaşam için 1+0 ve 1+1 gibi seçenekler de sunuyoruz. Çelik taşıyıcılar, duvar aralarına gizlenerek kolon-kiriş ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu sayede brüt ve net alan farkı neredeyse yok.”