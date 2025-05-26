Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 2025-2026 güz dönemi lisansüstü programları için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, 26 Mayıs - 10 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını “basvuru.mia.edu.tr” adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Yeni program eklendi, kontenjan 15 kişi

Geçtiğimiz yıl yalnızca İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları alanlarında öğrenci kabul eden MİA, bu yıl ilk kez Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı için de başvuru almaya başladı. Her bir lisansüstü program için 15 kişilik kontenjan ayrıldı.

Akademiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çok kutuplu bir dünyada şekillenen yeni güvenlik ortamında, Türkiye'nin özgün ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikli bir istihbarat topluluğu oluşturmayı amaçlayan Milli İstihbarat Akademisi, analitik düşünceyi teşvik edecek ve stratejik vizyon geliştirecek kadroları yetiştirmek üzere eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.”

2024 yılında açılışı yapılan ve ilk derslerine 16 Eylül 2024’te başlayan Akademi, ikinci yıl için başvuruları almaya başladı. Programlara katılmak isteyen adayların, yazılı bilimsel sınav ve sözlü mülakattan geçmesi gerekiyor. Yaş sınırlaması bulunmazken, başvurularda niyet mektubu da isteniyor.

Lisansüstü Başvuru Şartları Neler?

T.C. vatandaşı olmak

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış olmak veya mezuniyet aşamasında bulunmak

Lisans mezuniyet not ortalaması en az 4 üzerinden 2.50 veya 100 üzerinden 65 olmak

ALES’ten en az 75 puan almış olmak (Bölge Çalışmaları için minimum 70 puan)

İngilizce YDS/e-YDS'den en az 80 puan almak veya eşdeğer uluslararası bir sınavdan bu seviyeye denk puan almış olmak

Bölge Çalışmaları programı için, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça YDS/e-YDS'den en az 70 puan

Adaylardan niyet mektubu istenecek

Asgari şartları sağlayan adaylar yazılı bilimsel sınav ve mülakatlara çağrılacak

Ağırlıklı puanlamaya göre ilk 15’e giren adaylar kayıt hakkı kazanacak