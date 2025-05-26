Borsa İstanbul’da Cuma günü pozitif bir görünüm hakimdi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 primle 9.668,36 puan seviyesinden kapattı. Güne yükselişle başlayan endeks, açılışta önceki kapanışa göre 63,90 puan ve yüzde 0,68 artışla 9.419,94 puana yükseldi.

Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi ise yüzde 0,63 oranında değer kazandı. İnşaat sektörü yüzde 2,81’lik artışla en fazla kazandıran sektör olurken, spor endeksi yüzde 2,01 kayıpla en çok düşen sektör olarak dikkat çekti.

Küresel Piyasalar Trump'ın AB Tarife Açıklamalarıyla Yön Arıyor

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik tarife açıklamaları belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB ile ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50'lik ek gümrük tarifesi uygulanmasını önerdiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ABD tarafı, tarife uygulamasının 9 Temmuz 2025'e ertelendiğini açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Dış Gelişmeleri Yakından Takip Ediyor

Analistler, Trump’ın açıklamalarının ve AB ile yürütülen müzakerelerin yurt içi piyasalar üzerinde de etkili olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle, yatırımcılar küresel haber akışını yakından izlemeye devam ediyor.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı beklenmezken, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Teknik açıdan bakıldığında, analistler BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.