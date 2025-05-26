CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de canlı yayında gündemi değerlendirecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de Halk TV’de canlı yayın konuğu olacak. Özel’in programda ülke gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Özellikle siyasi gelişmeler ve parti stratejilerine dair mesajlar vermesi öngörülürken, izleyicilerin sorularına da yanıt verebileceği belirtiliyor. Siyasetin nabzını tutan program, kamuoyunun yakından takip edeceği yayınlar arasında yer alacak.
Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Gül Çiftçi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 26 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de Halk TV’de canlı yayına katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bu akşam Halk TV’de canlı yayın konuğu olacak.— Gül Çiftci (@gulciftci) May 26, 2025
🗓️26 Mayıs Pazartesi
⏰20.00
📍Halk TV pic.twitter.com/vEpxDfB0Jc