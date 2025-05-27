Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, FKB çatısı altındaki sektörlerin mali göstergelerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli artışlar yaşandığını açıkladı. Ballı, "Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerimizin işlem hacmi yüzde 73, aktif büyüklüğü yüzde 50 ve öz kaynakları yüzde 69 oranında büyüme gösterdi" dedi.

FKB'nin 2025 yılı ilk çeyrek konsolide raporuna göre, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerinin toplam işlem hacmi 695 milyar liraya ulaşırken, aktif büyüklüğü 1,1 trilyon lirayı aştı. Öz kaynak büyüklüğü ise 220 milyar liraya çıktı ve müşteri sayısı 6,2 milyon kişiye ulaştı.

Ali Emre Ballı, FKB'nin temsil ettiği sektörlerin güçlü potansiyelini ekonomiye katkı sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerimiz, yılın ilk üç ayında gösterdikleri istikrarlı performansla ekonomimize destek olmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

Ballı, finansal sistemin sağlıklı ve derinleşmiş yapısı için FKB bünyesindeki 125 şirketin finansmana erişimini kolaylaştırma çalışmalarının, kamu otoritelerinin hayata geçireceği düzenlemelerle daha da güçleneceğini vurguladı. Bu adımların sektörlerin finansal ekosistemdeki konumunu güçlendireceğine ve gelişmiş ekonomilere yaklaşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Tasarruf finansman sektörü, Mart 2025 itibarıyla işlem hacminde yüzde 276 artışla 176 milyar liraya yükseldi. Sektörün öz kaynakları yüzde 174 artışla 37,5 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 260 artışla 127 milyar liraya ulaştı.

Faktoring sektöründe de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Öz kaynaklar yüzde 67 artarak 67 milyar liraya çıkarken, işlem hacmi yüzde 49 artışla 378,2 milyar liraya ulaştı. Finansman sektöründe öz kaynaklar yüzde 60 artışla 31,5 milyar liraya yükseldi, aktif büyüklük ise yüzde 44 artarak 227,4 milyar lirayı buldu.

Finansal kiralama sektöründe ise öz kaynaklar yüzde 45 artışla yaklaşık 66,7 milyar liraya çıkarken, işlem hacmi yüzde 49 artarak 53,2 milyar liraya yükseldi. Varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 86 artışla 37,3 milyar lirayı geçerken, öz kaynakları da yüzde 60 artışla 17 milyar lira olarak kaydedildi.