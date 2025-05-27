Belgesel yapımcısı ve Kore Savaşı İyi Niyet Elçisi Sacit Altun’un katkılarıyla hazırlanan “Kore Savaşı Hafızası Sergisi”, Ankara’daki Renda Köşkü’nde ziyarete açıldı. Sergi, bir ay boyunca sanatseverler ve tarih meraklıları tarafından gezilebilecek.

Serginin açılış törenine; Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson, Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong, bürokratlar ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Tarihi belgeler ve özel objelerle dolu sergi

Sergi, Türk askerlerinin 1950 yılında Hatay’ın İskenderun Limanı’ndan başlayan Kore yolculuğunu; döneme ait arşiv fotoğrafları, resmi belgeler, esir mektupları, savaş günlükleri ve tarihi objelerle günümüze taşıyor. Sergi, Kore Savaşı'nın unutulmayan izlerini bugünün ziyaretçileriyle buluşturuyor.

"Kore ile kardeşliğimiz derinleşti"

Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, serginin taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

“'Kore Savaşı Hafızası Sergisi', yalnızca bir dönemin izlerini taşıyan bir arşiv değil; aynı zamanda vicdanın, merhametin ve iki halk arasında kurulan sarsılmaz dostluğun da belgesi. [...] Bu sergi sadece geçmişi değil; geleceği de şekillendirmek için bizlere bir sorumluluk yüklüyor.”

"Türkiye, yetim çocuklara sahip çıktı"

Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong da yaptığı konuşmada, serginin iki ülke arasındaki dostluk açısından taşıdığı önemi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu serginin, Kore ve Türkiye gibi iki kardeş ülke arasındaki derin dostluğu, tarihi kayıtların ötesinde yeniden incelemek için değerli bir fırsat olduğuna inanıyorum. [...] Türkiye, Kore Savaşı sırasında sadece savaş meydanlarında fedakarlığını göstermekle kalmamış, aynı zamanda savaş sonrası yetim kalmış çocuklara sahip çıkarak insani dayanışma göstermiştir.”

Ziyaretçiler, sergi sayesinde tarihin tanığı oluyor

“Kore Savaşı Hafızası Sergisi”, Kore Savaşı’nda verilen mücadeleyi ve Türkiye’nin insanî katkılarını bir kez daha gözler önüne sererken, ziyaretçilere hem duygusal hem tarihsel bir deneyim sunuyor.