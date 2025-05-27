Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına ve DEAŞ terör örgütüne yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerin, örgütün ‘mahrem hizmetler’ yapılanması ile irtibatlı olduğu ve Ankara genelindeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık alanlarda bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlarla haberleştikleri belirlendi.

Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan daha önce ilişiği kesilen 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunuyor.

Öte yandan DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada da 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, şüphelilerin örgütsel mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurdukları ve dijital kayıtlarda örgüt bağlantılarına dair veriler bulunduğu tespit edildi.

FETÖ ve DEAŞ’a yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 18 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.