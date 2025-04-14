Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi bölgesinde yaşanan trafik yoğunluğu, bölge halkını canından bezdirdi. Günün neredeyse her saatinde sıkışan yollar, özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde adeta kilitleniyor. Vatandaşlar, yıllardır süregelen bu soruna yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.

Bölge sakinleri, dar yollar, kontrolsüz parklar ve yetersiz trafik düzenlemeleri nedeniyle ulaşımın her geçen gün daha da zorlaştığını belirtiyor. Okula ve işe geç kalmanın artık sıradan hale geldiğini ifade eden vatandaşlar, trafikte saatler kaybettiklerini dile getiriyor.

Boğaziçi bölgesindeki trafik sorununa ilişkin Mamak Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca başvurduklarını ifade eden mahalleli, şimdi gözlerini yetkililere çevirmiş durumda. Vatandaşlar, kavşak düzenlemeleri, alternatif yollar ve toplu taşıma hatlarında iyileştirmeler yapılmasını talep ediyor.