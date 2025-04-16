Megastar Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu Antalya'da bir hastanede tedavi sürecinde, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kötü haberi Almanya turnesinde alan Megastar, apar topar İstanbul'a geldi.

Neşe Tevetoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk pop müziğinin megastarı Tarkan Tevetoğlu’nun annesi Neşe Tevetoğlu, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında olan Neşe Tevetoğlu’nun vefat haberi, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Acı haberi Almanya’daki konser turnesi sırasında alan Tarkan, turnesini yarıda bırakarak apar topar İstanbul’a döndü. Annesinin ani kaybıyla büyük üzüntü yaşayan ünlü sanatçının, cenaze hazırlıkları için yakınlarıyla birlikte organize sürecine dahil olduğu öğrenildi.

Neşe Tevetoğlu için yarın İstanbul’da cenaze töreni düzenlenecek. Törene Tarkan’ın ailesi, yakın dostları, sanatçı arkadaşları ve sevenlerinin katılması bekleniyor.

Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu’na duyduğu derin sevgi ve bağlılığı daha önce verdiği röportajlarda sık sık dile getirmişti. Ünlü sanatçının annesine veda edeceği bu zor gün, hayranları tarafından da büyük üzüntüyle karşılandı.