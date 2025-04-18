EBRU APALAK

Sağlık Bakanlığı, Hepatit B aşısı ile beş bileşenli karma aşıyı bir araya getiren “altı bileşenli karma aşı” uygulamasını 14 Nisan’da başlattı. Bu aşı, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak.

Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), Hemofilus influenza Tip B ve Hepatit B’yi içeren “altı bileşenli karma aşı” ile tek bir enjeksiyonla altı hastalığa karşı bağışıklama sağlanacak.

Geçmiş dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları ise “altı bileşenli karma aşı” ile tamamlanacak.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “altı bileşenli karma aşı” uygulamasını SONSÖZ’e değerlendirdi.

Prof. Ceyhan, bu uygulamanın çocukların bağışıklık sistemi ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunması açısından önemli olduğunu belirterek, “O açıdan hiçbir fark yok.” dedi. Altılı aşı uygulamasının on yılı aşkın süredir gündemde olduğunu ve Türkiye’de bu konuda ilk çalışmayı kendisinin yaptığını ifade etti.

Geçmiş yıllarda Türkiye’de Hepatit B’nin yaygın, aşının ise etkin olduğunu ancak Hepatit B ile diğer beş aşının yaş aralıklarının örtüşmediğini belirtti. Ceyhan, “Bu nedenle uzun süre beşli aşı yaptık.” dedi. Hepatit B’nin görülme sıklığı azalınca birlikte yapılma olanağının doğduğunu kaydederek, doğumlarda ek doz ve altılı aşı uygulamasını ise “gerekli” bulmadığını ifade etti. Hepatit B aşısının ikinci, dördüncü ve altıncı aylarda yapılabileceğini söyledi.

“TEK PROBLEM, ORTAYA ÇIKABİLECEK HEPATİT B VAKALARI”

Ceyhan, altılı aşının birçok ülkede uygulandığını hatırlatarak, uygulamadaki riske ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tek problem; yeni doğan bebeklerde, doğum ile ikinci ay arasında ortaya çıkabilecek Hepatit B vakaları. Ancak annelerde Hepatit B taşıyıcılık oranı şu anda yüzde 2’nin altına düştüğü için bu çok büyük bir sorun oluşturmuyor. Annenin böyle bir durumu varsa elbette tedbir alınmalı; fakat doğumdaki aşıyı bırakıp altılı aşıya geçildiğinde bu açıdan ciddi bir sıkıntı yaşanmaz.”

Hepatit B aşısı Türkiye’de 1998’den, beş bileşenli karma aşı ise 2008’den bu yana uygulanıyor.