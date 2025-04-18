GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bu hafta sonu yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıklayarak görevine veda ediyor. Sekiz yılı genel başkanlık olmak üzere 14 yıldır TBD’de aktif görev alan Aktepe, derneğin Türkçeye ve bilişim kültürüne katkılarını, internetin temel bir ihtiyaç haline gelişini ve görev süresince hazırlanan raporları değerlendirdi. “Bir üniversitenin yapacağından daha fazla, sekiz yılda yüze yakın rapor yazdık.” diyen Aktepe, TBD’nin tarafsızlık ilkesiyle ama değer odaklı bir duruşla çalıştığını vurguladı. Aktepe, bu hafta sonu yapılacak genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

“2012 YILINDA TOSYÖV’DE BAŞKANLIK YAPTIM”

Aktepe, daha önce görev yaptığı kurumlara da değinerek, “2012 yılında TOSYÖV’de başkanlık yaptım. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Yöneticileri ve Serbest Meslek Mensupları Vakfı... İsmi uzun ama kıymetli bir vakıftı.” dedi.

Cumartesi günü yapılacak seçimle görevi bırakacağını duyuran Aktepe, “Bu seçimde ben bırakıyorum. İki çok değerli arkadaşımız aday olacak: Ali Yazıcı ve Kenan Altınsaat.” diye konuştu.

“TBD SAYESİNDE BİLİŞİM EĞİTİMİ TÜRKÇE YAPILABİLİYOR”

Aktepe, TBD’nin Türkçeye katkılarını da vurgulayarak, “En iyi eğitim, ana dilde alınan eğitimdir. Şu anda bilişim alanında eğitim görenlerin kendi dilinde eğitim alması Türkiye Bilişim Derneği sayesinde olmuştur, olmaktadır, olacaktır. 53 yıldır aralıksız sürdürülen bir çalışma grubu var. Bu kolay bir iş değil.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Kanada’da yaşayan Prof. Dr. Tuncer Ören’in de her hafta salı günü Türkçe bilişim terimleri üzerine çalıştığını belirten Aktepe, “Şu anda siber güvenlik, yapay zeka gibi alanlarda bu çalışmayı arkadaşlarımız sürdürüyor. Bu çalışmaya gayet ciddiyetle devam ediliyor.” dedi.

“İNTERNET ARTIK EKMEK GİBİ TEMEL BİR GEREKSİNİM”

Aktepe, konuşmasında internetin günümüzdeki önemine de değindi. “İnternet artık yaşamdır. Bundan vazgeçme şansımız yok. Ekmek fiyatlarını nasıl tartışıyorsak, interneti de öyle tartışmalıyız. Çünkü artık eğitim de internet üzerinde, eğlence de haber de...” şeklinde konuştu.

İnternetin fiyatlarının yüksekliğine de değinen Aktepe, “Hele evde çocuğunuz, çoluğunuz fazlaysa internet fiyatları rahatsız edici durumda. Bunu haber yapacaksanız yapabilirsiniz, hiçbir problem yok” diyerek fiyatların neden yüksek olduğunu sorguladı: “Yatırımlar tam istediğimiz oranda değil. Özellikle fiber yatırımlar yetersiz. Türkiye’nin geniş coğrafyasını düşünün. İsviçre ile kıyasladığınızda bizde hala ciddi açık var.”

Aktepe, sektördeki fiyatlandırmalara yönelik bir eleştiri de getirerek, “Bunların bir araya gelip fiyat belirleme mantıkları da olabilir. Bakanlığın belirleyici kuralları olması gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“TBD TARAFSIZDIR AMA BİR TARAFI VARDIR”

TBD’nin tarafsızlık ilkesine vurgu yapan Aktepe, “TBD tarafsızdır ama bir tarafı vardır. Hukuktan yanadır, cumhuriyet değerlerinden yanadır. Bunlardan kolay kolay taviz vermeyiz” dedi. Derneğin hükümetlerle ilişkisine dair ise “Hangi hükümet olursa olsun saygımız vardır. Muhalifizdir ama büyük seslerle muhalefet yapmayız, çözüm üretiriz.” şeklinde konuştu.

Görev süresi boyunca hazırlanan raporları da hatırlatan Aktepe, “Bir üniversitenin yapacağından daha fazla, sekiz yılda yüze yakın rapor yazmışız. Bunlar her alanda.” dedi.

Aktepe ayrıca internetin yaygınlaşmasında vefat eden eski TBD yöneticilerinden Mustafa Akgül’ü de anarak, “Mustafa Akgül internetin mezralara kadar gitmesi için çok çaba sarf etti. Ona internetin babası derdik. Onun da dediği gibi: ‘İnternet yaşamdır.” ifadelerini kullandı.