Tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve fizik tedavi kurumlarını kapsayan düzenlemelerle hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni yönetmeliğin en dikkat çekici maddelerinden biri, tıp merkezlerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alma zorunluluğu oldu. Bu düzenleme ile özel sağlık kuruluşlarının belirli kalite standartlarına uyması hedefleniyor.

Ayrıca, tıp merkezleri bünyesinde doğum ünitesi açılması için de yeni kriterler getirildi. Bu kriterlerin neler olduğu henüz detaylı olarak açıklanmazken, anne ve bebek sağlığını ön planda tutan düzenlemeler olması bekleniyor.

Yönetmelikle birlikte kayıt ve arşiv işlemlerinde de önemli bir değişiklik yapıldı. Özel sağlık kuruluşlarında tüm kayıt ve arşiv işlemlerinin elektronik ortamda tutulması zorunlu hale getirildi. Bu sayede hasta bilgilerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişilmesi amaçlanıyor.