Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından açılan Cemre Çarşısı ile ilgili sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan paylaşımında, “İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin, daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum. Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun” ifadelerine yer verdi.

Toplumsal dayanışmayı ve kadın emeğini ön plana çıkaran Cemre Çarşısı, yerel üretimi destekleyerek ihtiyaç sahipleriyle gönüllüleri bir araya getiriyor. Proje, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çeken TOGEM-DER çatısı altında yürütülüyor.

İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin, daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum.



Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun. #İyilikleBuluşma



📍Üçüncü Cemre Çarşısı pic.twitter.com/KOmN39TfTN — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 19, 2025