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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) 73. İş’te Fırsat Toplantısı Ankara Litai Otel’de yapıldı. Toplantı, GGYD üyelerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerine ilişkin yaptıkları sunumlarla başladı. Toplantının konuğu, “Yeni Dünya Becerileri” konulu sunumuyla Eğitimci ve Yazar Prof. Dr. Sinan Canan oldu.

Dernek üyelerinin iş sunumlarıyla başlayan toplantının açılış konuşmasında GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Dijitalleşmenin hızla geliştiği, yapay zekânın yaşamımızın her alanına dahil olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu hızlı değişim karşısında, teknoloji ve dijital beceriler doğal olarak çok önemli hale geldi” dedi.

İnsan olmanın en temel becerilerini göz ardı etmeden, bu yeni dünyaya nasıl uyum sağlanacağı sorusunun yanıtlanması gerektiğini söyleyen Allıoğlu, “Kendini bilme ve tanıma, dil yetkinliği, dijital teknoloji kültürü, sosyal yetiler ve iletişim gibi temel konular üzerinden, insan olmanın özü ve bu özün nasıl korunabileceği konusundaki sorularımıza yanıtlar arayacağız” diye konuştu.

“Önce kendini bil, sonra dünyayı anla” sözünün her zamankinden daha fazla önem arz ettiğinin altını çizen Allıoğlu, şunları ifade etti:

“Dijital çağda sadece teknik becerilerimizle değil, aynı zamanda içsel becerilerimizle de kendimizi yeniden keşfetmek zorundayız. Bu keşif, bize daha bilinçli, daha insan odaklı bir dünyanın kapılarını açabilir. Teknolojinin hızla evirildiği ve değişen iş dünyasının gereksinimlerine uyum sağlamak zorunda olduğumuz bir dönemde, bu tür toplantılar, hepimize büyük imkanlar sunuyor. Bugün edineceğimiz bilgiler ve farkındalık, hepimizin hayatında ve iş dünyasında önemli dönüşümler yaratacak.”

PROF. DR. SİNAN CANAN: “ZİHİNSEL KONFOR ALANIMIZDAN ÇIKMAMIZ ŞART”

Sevenleriyle fotoğraf çektiren ve “İnsanın Fabrika Ayarları” kitabını okuyucuları için imzalayan Sinan Canan, kişiler arası iletişim ve insan ilişkilerine dair anlatılarda bulundu. Canan, günümüzde hızın ve anlık kararların, bir tehlike olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Hıza karşı en büyük taktiğimiz durmaktır. İnsanların, hiçbir şey yapmadan sadece beş dakika durmaya ihtiyaçları var. Dürtüsel olarak davranış gerçekleştirmeye o kadar alışmışız ki, artık duramıyoruz. Oysa aydınlanma istiyorsak, hayatımızda bir dakika bile olsa durmamız gerekiyor. İşte o zaman, çözülmeyen pek çok sorun çözülebilir. Aslında bütün dinlerde, ideolojilerde ve görüşlerde durmanın önemi ve yöntemleri anlatılır. Çünkü devamlı ritmik olmamızı isteyen sisteme karşı yapabileceğimiz en güçlü şey, bazen sadece durmak ve kafamıza göre takılmaktır. Gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu, ne istediğimizi anlamamız gerekiyor.”

Canan, konuşmasının devamında konfor alanlarımızdan çıkarak, kendimiz gibi olmayan insanlarla da sohbet edilmesinin öneminden bahsetti. Canan, “Diğer bir konu ise kategori meselesi. Kendimize benzeyenlerle değil, kendimiz gibi olmayanlarla da sohbet etmeli, onları tanımaya çalışmalıyız. Ezberlerinize ve inançlarınıza zıt şeyler söyleyen insanları merak etmemiz gerekir. Zihinsel konfor alanımızdan çıkmamız şart” diye konuştu.

Canan’ın sunumunun ardından, toplantının sponsorlarına ve katkılarından dolayı Canan’a plaket verildi. Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.