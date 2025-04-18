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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi ve Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) iş birliğiyle düzenlenecek “Aile Şirketlerinde Girişimcilik & Kurumsallaşma Paneli”, TÜGİAD Ankara ev sahipliğinde düzenlendi.

Etkinliğin açış konuşmalarını; TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten ve TAİDER Ankara İl Temsilcisi Özgür Nalçakar yaptı. Açış konuşmalarından sonra TAİDER Üyesi ve Canpa Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melike Özcan’ın moderatörlüğünde “Aile Şirketlerinde Girişimcilik & Kurumsallaşma Paneli” TAİDER Üyesi, Fark Labs ve Arya Yatırım Platformu Kurucusu, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter ile TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Izz Global Holding YK Üyesi Necati Ekiz’in katılımıyla yapıldı.

ÇAKMAKLI: “İŞ İNSANLARIMIZLA YURT DIŞINDAKİ GİRİŞİMCİLER ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ OLDUK”

TÜGİAD Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, etkinliğin açış konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye için önemini vurgulayarak, “Bizler, yeri geldiğinde siyaset ve ekonomi arasında köprü görevi gören kuruluşlarız. İş dünyasının yaşadığı sıkıntılara ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler geliştiriyoruz. Ülkemizin bize ihtiyaç duyduğu her an elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmiyoruz” dedi.

TÜGİAD’ın 1986 yılında kurulmasından bu yana her zaman genç iş insanlarını desteklediğinin altını çizen Çakmaklı, “Bugün 1000’den fazla üyesiyle, 50'den fazla ülkede ticaret yapan TÜGİAD ailesi, 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmıştır. Göreve geldiğimiz 1,5 yıllık sürede Türkiye’de 123, yurt dışında 11 olmak üzere toplam 134 etkinliği hayata geçirdik. Alanında tecrübeli, bilgi sahibi ve deneyimli kimselerin bilgi ve tecrübelerinden faydalandık. Üniversite öğrencilerinin hayata bakış açılarını dönüştürecek programlar hayata geçirdik. Sosyal yardım projelerinde aktif rol aldık. İş insanlarımızla yurt dışındaki girişimciler arasında güçlü bir bağ olduk” diye konuştu.

TÜGİAD’ın, 2023 yılında Hindistan, 2024 yılında Brezilya’da düzenlenen G20 Genç Liderler Zirvesi'nde Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini belirten Çakmaklı, “Bükreş Parlamentosu’nda, Başbakan’ın da katılımıyla Avrupa’dan 120'den fazla iş insanının bulunduğu bir programa ev sahipliği yaptık. Geçen hafta Çin'de TÜGİAD şubemizi açtık” ifadelerini kullandı.

Çakmaklı, “Bugün hep birlikte, geleceğin daha güçlü, daha dirençli, daha vizyoner aile şirketlerini inşa etmek için önemli bir adım atıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

OLTEN: “AMACIMIZ GENÇ ARKADAŞLARIMIZI İŞ HAYATINA VE İŞE ADAPTE OLMAYA HAZIRLAMAK”

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten de açış konuşmasında, TAİDER’in bir dernek değil bir topluluk olduğunu söyleyerek, “Uluslararası bir ağın Türkiye şubesiyiz. Ailede birlik, işletmede sürdürülebilirlik mottosuyla 2012 yılında kurulduk ve bu mottoyla hareket ediyoruz. İzmir’de, İsviçre merkezli bir kuruluşun Türkiye şubesi olarak kurulsak da İzmir derneği değil, Türkiye derneğiyiz. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Denizli’de temsilciliklerimiz var, yaklaşık 900 üyeye sahibiz” dedi.

Şşimdiki nesiller, gelecek nesiller ve yaşını almış nesiller olarak üç grupları olduğunu belirten Olten, şunları kaydetti: “Amacımız gelecek nesillerdeki genç arkadaşlarımızı iş hayatına ve işe adapte olmaya hazırlamak. Şimdiki nesilleri ‘dünya nereye gidiyor’, ‘ekonomi nereye gidiyor’, ‘teknoloji nereye gidiyor’ ve ‘girişimcilik nereye gidiyor” sorularına yanıt aramalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Sağlıklı, kurumsallaşmış işletmeleri yeni nesillere olanak tanıyacak bir yapıya dönüştürmek için destek olmaya çalışıyoruz.”

“AİLE ŞİRKETLERİNDE GİRİŞİMCİLİK & KURUMSALLAŞMA PANELİ”

Çakmaklı ve Olten’in açış konuşmalarından sonra Melike Özcan’ın moderatörlüğünde Ahu Serter ve Necati Ekiz’in katılımıyla “Aile Şirketlerinde Girişimcilik & Kurumsallaşma Paneli” yapıldı.

Serter, 18-20 yaşına kadar kadınlar ve erkeklerin aynı kulvarda koştuğunu belirterek, “Üniversitelerdeki başarı oranlarına baktığımızda genel olarak kadınlar önde, ancak ondan sonra kadınlar geriye düşmeye başlıyor. 2024 yılına kadar dünyayı erkekler yönetmiş. Bana göre bundan sonra başarı birlikte yönetmekten geçiyor. Dünyanın yarısını göz ardı ederek dünyayı daha iyi yere taşımanın çok zor olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ekiz de, “Teknolojinin önünde olmamız lazım. Geleceğin teknolojisi birilerine fayda sağladı, ilk olarak teknolojiye bakmamız lazım. Bir de girişimci çok önemli. Girişimci ekibiyle bir sinerji yaratıyorsa gerçekten girişimci oluyor” dedi.

Katılımcıların, aile şirketlerinde girişimcilik kültürünün nasıl korunabileceği, profesyonel yönetim modellerine nasıl geçilebileceği ve gelecek kuşakların sürece nasıl dâhil edileceği konularında değerli bilgiler edindiği panel, soru-cevap oturumuyla sona erdi. Panelin sonunda TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten ve TAİDER Ankara İl Temsilcisi Özgür Nalçakar ile panelistlere plaket takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.