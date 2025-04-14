Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, bugün okul önünde "Öğretmenime dokunma" eylemi gerçekleştirmek üzere toplandı. Son dönemde proje okullarında yapılan yönetici ve öğretmen atamalarının liyakat yerine siyasi yakınlık gözetilerek yapıldığı iddiaları, ülke genelinde olduğu gibi Ankara'da da öğrenci ve veli tepkilerini beraberinde getirdi.

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin eylem hazırlığında olması üzerine okul önüne polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin okul çevresinde aldığı önlemler, hem öğrenciler hem de çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Ayrıca, eylem sırasında okul yönetimi ilk etapta okulun kapılarını kapatarak öğrencilerin ve destekçilerin içeri girmesine izin vermedi. Bu karar, eylemciler arasında gerginliğe neden oldu. Tepkilerin büyümesi üzerine yönetim geri adım atarak kapıları açtı ve öğrencilerin içeri girmesine izin verdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından eylem olaysız şekilde devam ederken, öğrencilerin protestolarını önümüzdeki günlerde de sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu.